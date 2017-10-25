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«С макарошками? С пюрешкой». «Зенит» рассказал УЕФА, чем кормит Эмилиано Ригони

«С макарошками? С пюрешкой». «Зенит» рассказал УЕФА, чем кормит Ригони
Eurosport

50 мин. назадИзменено 45 мин. назад

Ты уже знаешь, что надо есть для просмотра в питерском клубе.

Твиттер УЕФА восхитился игрой Ригони в Лиге Европы: в трех матчах аргентинец настрелял 5 мячей. На вопрос, чем в Санкт-Петербурге кормят Эмилиано, «Зенит» ответил фразой из «Улицы разбитых фонарей», ставшей мемом.

Тем, кто только сейчас подключил инет, надо посмотреть этот видос.

Твиттер УЕФА спросил, что там по шаверме?

В Питере ответили, что она включена в меню на матч с «Локомотивом» в чемпионате России.

  • В стартовых турах группового этапа Лиги Европы «Зенит» обыграл и «Вардар» (5:0), и «Реал Сосьедад» (3:1), и «Русенборг» (3:1).
  • 24-летний Ригони забил по мячу македонцам и испанцам. В ворота норвежцев аргентинец положил трешку.

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