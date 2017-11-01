Арсен Венгер похвалил шкета, который случайно прокинул ему мяч между ног на тренировке

«Арсенал» провел тренировку в рамках подготовки к матчу группового этапа Лиги Европы против «Црвены Звезды».

В одном из эпизодов 20-летний полузащитник Эйнсли Мэйтленд-Найлс перекидывал мяч с партнерами и случайно срезал его в сторону, где стоял Арсен Венгер. В результате мяч прокатился точно между ног француза, который похвалил игрока: «Отлично, отлично!»

«Арсенал» выиграл все 3 встречи на групповом этапе Лиги Европы.

Мэйтленд-Найлс отыграл без замен во всех матчах еврокубка, но не отличился результативными действиями.

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