«Зенит» вырвал ничью с «Русенборгом» на 93-й минуте

В стартовом составе «Зенита» вышли Кристиан Нобоа, Игорь Смольников и Олег Шатов. Это не помогло питерцам забить до перерыва – 0:0.

Во втором тайме Миха Мевля срубил Самюэля Адегбенро в штрафной и привез пенальти. Никлас Бендтнер отправил мяч в левый угол ворот с 11-метрового. Это второй мяч датского форварда в Лиге Европы.

Роберто Манчини выпустил Себастьяна Дриусси и Матиаса Краневиттера, но сравнял счет российский нападающий Александр Кокорин. Его точный удар на 93-й минуте установил окончательный счет – 1:1.

Клуб из Санкт-Петербурга впервые потерял очки в этом розыгрыше еврокубков, но остался на первом месте в ЛЕ.

5 ноября «Зенит» сыграет с «Рубином» в чемпионате России.

В следующем туре Лиги Европы питерцы 23 ноября примут македонский «Вардар».

Таблица Лиги Европы

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