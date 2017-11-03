Биполярочка. У «Локомотива» все хорошо (или плохо)

«А, ну-ка, соберись! Ты чего такой нежный?» – самый главный рэпер России задает идеальный вопрос сегодняшнему «Локомотиву». Парни Семина после эпичного выноса «Зенита» влетели молдавскому «Шерифу» в Лиге Европы и серьезно осложнили себе задачу выхода в плей-офф.

А еще есть лидерство в РФПЛ, которое свалилось неожиданнее прошлогоднего чемпионства «Спартака», и с ним тоже нужно что-то делать. У истории «Локомотива»-2017/18 есть два пути, но какой окажется правдивым, сказать пока сложно. Или нет.

Волшебный вариант

Шедевральная первая половина сезона «Локомотива» приковывает внимание простых зрителей, особо возбуждает причастных и не удивляет. Русский костяк в лице Миранчуков, Денисова, Лысова и Баринова, сдобренный перуанскими и португальскими специями, безотказно движется по рельсам сказки куда-то в область чемпионств и кубков и не планирует тормозить.

Возникающие проблемы в виде редкого попустительства в обороне и периодичной аморфности в атаке решаются волевыми решениями мудрого коуча. Переполненный лазарет исправят тайским иглоукалыванием, например.

«Локомотив» разбивает критиков после невынужденных осечек победными, голевыми и сухими сериями и ловит кураж. Железнодорожникам прет настолько, что Юрий Палыч становится самым пожилым чемпионом страны, «Локомотив» выигрывает Лигу Европы, а болельщики бьются в экстазе, потому что такое бывает раз в жизни.

В мире счастливы примерно все, а чемпионом России в следующем году готовится стать «Динамо», потому что шоу должно продолжаться, но это уже совсем другая история.

Реалистичный вариант

«Локомотив» – «Шериф» – 1:2

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