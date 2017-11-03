Патрис Эвра прописал ногой фанату «Марселя» и получил красную до начала матча

Патрис Эвра получил карточку во время разминки перед матчем Лиги Европы против португальской «Витории».

По ходу тренировки фанаты «Марселя» оскорбляли защитника, в результате чего у него не выдержали нервы: Эвра подошел к толпе и ударил одного из парней ногой в район головы. Подоспевшие к Патрису партнеры оттащили его подальше, после чего стычку прервали работники стадиона.

Эвра стал первым игроком в истории Лиги Европы, удаленным до начала матча.

Защитник перешел в «Марсель» летом 2017 года в статусе свободного агента.

На счету Патриса 9 матчей за клуб в сезоне-2017/18.

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