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Патрис Эвра прописал ногой фанату «Марселя» и получил красную до начала матча

Эвра прописал ногой фанату «Марселя» и получил красную до начала матча
Eurosport

20 мин. назад

Оказывается, весельчака из «Олимпика» можно вывести из себя.

Патрис Эвра получил карточку во время разминки перед матчем Лиги Европы против португальской «Витории».

По ходу тренировки фанаты «Марселя» оскорбляли защитника, в результате чего у него не выдержали нервы: Эвра подошел к толпе и ударил одного из парней ногой в район головы. Подоспевшие к Патрису партнеры оттащили его подальше, после чего стычку прервали работники стадиона.

Эвра стал первым игроком в истории Лиги Европы, удаленным до начала матча.

  • Защитник перешел в «Марсель» летом 2017 года в статусе свободного агента.
  • На счету Патриса 9 матчей за клуб в сезоне-2017/18.

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