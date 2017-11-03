Солнце «Зенита». 5 причин, по которым Александр Кокорин лучше Криштиану Роналду

Криштиану совсем не забивает в чемпионате

Португалец абсолютно не распределяет силы по дистанции. Его подкосила дурная дисквалификация на старте испанского сезона, но после были аж четыре матча без голов, победный гвоздь «Хетафе» на 85-й минуте и лишь ассист в игре с «Жироной». Кокорину ренессанс удается лучше – восемь забитых мячей в РФПЛ. Список размазанных команд не впечатляет, там сплошные «СКА-Хабаровск», «Амкар» да «Анжи», но банки Кокорина принесли «Зениту» 10 очков из 29 (случаи, когда гол Александра был первым в матче или единственным). Возможно, первый отрезок сезона, когда русский форвард реально полезнее Криштиану Роналду.

У Кокорина 5 голов в Лиге Европы-2017/18, у Роналду 0

Главное упущение Криштиану – ежегодный пролет мимо малого еврокубка. Очищение уже прошел «Ливерпуль», дважды в пучину спускался «МЮ» (при Фергюсоне и Моуринью), а сейчас с «Црвеной Звездой» борется лондонский «Арсенал». Но для гордяка Роналду Кубок УЕФА – трофей на уровне Копа дель Соль. Никто не просит его отделяться от Испании, становиться под знамена и входить в состав России, но в этом сезоне Криштиану явно проигрывает парню из белгородских Валуек.

Александр не был безоговорочным лидером, но выгрыз место в основе

Превращение Кокорина из ленивого чучела в опасного киллера произошло по трем видимым причинам. Первое: возвращение в центр нападения. Второе: рождение сына, которое точно занимало голову форварда в прошлом сезоне. Третье: падение Артема Дзюбы. С большим страйкером «Зенита» Кокорин будто обменялся телами – теперь Дзюба порет момент за моментом и недорабатывает в обороне. Одно лишь отличие – Артем не играет и злит болельщиков, а сидит на скамейке и злит тренера.

Кокорин отлично работал в межсезонье и вернулся в ту форму, в которой не был пять лет – с взрыва в московском «Динамо». Он перешел от уровня неудачников к уровню чемпионов в 26 лет, в возрасте, когда с футболистом все более-менее понятно. У Роналду мутация статуса в команде произошла в 23 года. Побороть стереотипы в клубе и обществе так поздно для Кокорина стало главной победой в карьере.

Кокорин поборол кризис, а Роналду всегда в зоне комфорта

Криштиану – главная прима во всех командах, в которых играл или будет играть. «Реал» и сборная Португалии отталкиваются в тактике от того, как удобнее действовать их главной звезде, на фланге или в центре нападения. Ни один тренер «Динамо», «Зенита» или русской национальной команды не думал о том, чтобы построить схему вокруг Александра Кокорина.

Роналду проживал огромное давление – удаление Руни на ЧМ-2006, репутацию дайвера и становление в качестве звезды «Юнайтед». Но португалец везде оставался важным элементом системы, который стабильно приносил очки и штамповал голы.

Кокорин еще год назад был пугалом и объектом для мемов – сначала людей мучила динамовская зарплата в пять миллионов евро, а потом появилось шампанское в Монте-Карло. За одно лето он пережил самый жесткий спад, который чуть не прикончил карьеру, и моментально ее реанимировал. Причем без дауншифтинга, как Смолов, и без пары лет в клубе послабее, как Кержаков.

Криштиану давно живет в самых роскошных условиях (на поле и вне его) и уже не знает, как испытать в футболе то, чего еще не было. В этом сезоне Кокорин успешнее пережил все беды, чем Роналду.

Стал отцом

Формально трое сыновей Криштиану появились на свет раньше ребенка Кокорина, но от суррогатных матерей португалец отказался только сейчас. Подруга Роналду ждет девочку уже в этом месяце, и малышка станет первым биологическим ребенком Криша.

Кокорин стал отцом до старта сезона и опередил Роналду даже в этом. Наверное, беременность Джордины тоже влияет на звезду «Реала» и его форму на старте сезона, но это не отменяет того, что русский форвард сейчас лучше Криштиану Роналду.

«Русенборг» – «Зенит» – 1:1

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