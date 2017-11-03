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«Лацио» и «Ницца» сгоняли первый в истории ЛЕ матч без ударов в створ ворот
При этом один раз мяч в воротах побывал.
«Лацио» и «Ницца» сгоняли в Риме уникальнейший матч. Впервые в истории Лиги Европы за все 90 минут команды не нанесли ни одного удара в створ.
Единственный мяч в игре забил защитник «Ниццы» Максим Ле-Маршан в собственные ворота на 92-й минуте.
Игроки «Лацио» 8 раз промахнулись по воротам соперника, игроки «Ниццы» – 10 раз.
- «Ницца» проиграла шестой официальный матч подряд. «Лацио» выиграл последние девять встреч в Серии А и Лиге Европы.
- «Орлы» выиграли все четыре матча и гарантировал выход в плей-офф Лиги Европы.
- «Ницца» занимает второе место, отставая от римлян на 6 очков.
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