«Лацио» и «Ницца» сгоняли первый в истории ЛЕ матч без ударов в створ ворот

«Лацио» и «Ницца» сгоняли в Риме уникальнейший матч. Впервые в истории Лиги Европы за все 90 минут команды не нанесли ни одного удара в створ.

Единственный мяч в игре забил защитник «Ниццы» Максим Ле-Маршан в собственные ворота на 92-й минуте.

Игроки «Лацио» 8 раз промахнулись по воротам соперника, игроки «Ниццы» – 10 раз.

«Ницца» проиграла шестой официальный матч подряд. «Лацио» выиграл последние девять встреч в Серии А и Лиге Европы.

«Орлы» выиграли все четыре матча и гарантировал выход в плей-офф Лиги Европы.

«Ницца» занимает второе место, отставая от римлян на 6 очков.

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