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NRK: фанаты «Зенита» улюлюкали в адрес темнокожего игрока «Русенборга»
А еще они слегка поломали стадион.
Болельщики «Зенита» оскандалились в выездном матче Лиги Европы против «Русенборга». Со стороны гостевых трибун слышались улюлюканья в адрес нигерийского нападающего Самуэля Адегбенро.
Этим бесчинства питерских болельщиков не ограничиваются. Гости сломали порядка 70-80 кресел и сбросили их с трибуны, заявил NRK начальник службы безопасности «Русенборга» Арне Энгтрё.
- «Зенит» избежал поражения благодаря голу Александра Кокорина в добавленное время – 1:1.
- Команда Роберто Манчини гарантировала себе выход в плей-офф.
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