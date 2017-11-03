NRK: фанаты «Зенита» улюлюкали в адрес темнокожего игрока «Русенборга»

Болельщики «Зенита» оскандалились в выездном матче Лиги Европы против «Русенборга». Со стороны гостевых трибун слышались улюлюканья в адрес нигерийского нападающего Самуэля Адегбенро.

Этим бесчинства питерских болельщиков не ограничиваются. Гости сломали порядка 70-80 кресел и сбросили их с трибуны, заявил NRK начальник службы безопасности «Русенборга» Арне Энгтрё.

«Зенит» избежал поражения благодаря голу Александра Кокорина в добавленное время – 1:1.

Команда Роберто Манчини гарантировала себе выход в плей-офф.

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