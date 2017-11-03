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«Каррагер воняет мочой». Фанаты «Эвертона» осуществили мечту легенды «Ливерпуля»
Детские мечты сбываются и в 39 лет.
«Эвертон» неудачно съездил во Францию и крупно влетел «Лиону» – 0:3. Несмотря на слабые результаты, почти 3 тысячи англичан приехали поддержать команду.
После матча один пользователь твиттера опубликовал фото понравившегося ему плаката «ирисок»:
«Каррагер воняет мочой».
Пользователь упомянул в твите Джейми, тот увидел фото, возможно, даже прослезился, поставил плакат себе на аватарку и написал:
«В детстве я мечтал, что мое имя появится на баннере на трибуне «Эвертона».
- В детстве Каррагер болел за «Эвертон» и провел один год в детской команде «ирисок», но перешел в «Ливерпуль», посчитав академию «красных» лучше.
- Джейми отыграл за основу «красных» 17 лет. На его счету 737 матчей и 4 гола.
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