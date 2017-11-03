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«Каррагер воняет мочой». Фанаты «Эвертона» осуществили мечту легенды «Ливерпуля»

«Каррагер воняет мочой». Фанаты «Эвертона» осуществили мечту легенды «Ливерпуля»
Eurosport

41 мин. назад

Детские мечты сбываются и в 39 лет.

«Эвертон» неудачно съездил во Францию и крупно влетел «Лиону» – 0:3. Несмотря на слабые результаты, почти 3 тысячи англичан приехали поддержать команду.

После матча один пользователь твиттера опубликовал фото понравившегося ему плаката «ирисок»:

«Каррагер воняет мочой».

Пользователь упомянул в твите Джейми, тот увидел фото, возможно, даже прослезился, поставил плакат себе на аватарку и написал:

«В детстве я мечтал, что мое имя появится на баннере на трибуне «Эвертона».

  • В детстве Каррагер болел за «Эвертон» и провел один год в детской команде «ирисок», но перешел в «Ливерпуль», посчитав академию «красных» лучше.
  • Джейми отыграл за основу «красных» 17 лет. На его счету 737 матчей и 4 гола.

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