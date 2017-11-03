Getty Images
Мужик разгадывал судоку на трибунах «Эмирейтс», потому что это интереснее игры «Арсенала»
Невероятно зрелищный матч.
Матч Лиги Европы между «Арсеналом» и «Црвеной звездой» посетили 58 тысяч человек, но не всем им было интересно наблюдать за происходящим на поле.
В сеть попало фото болельщика, который просмотру игры предпочел разгадывание судоку в газете.
- «Арсенал» и «Црвена Звезда» сыграли вничью – 0:0.
- «Канониры» лидируют в группе Н с 10 очками в четырех матчах. «Црвена Звезда» идет второй с 5 баллами.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте