Мужик разгадывал судоку на трибунах «Эмирейтс», потому что это интереснее игры «Арсенала»

Матч Лиги Европы между «Арсеналом» и «Црвеной звездой» посетили 58 тысяч человек, но не всем им было интересно наблюдать за происходящим на поле.

В сеть попало фото болельщика, который просмотру игры предпочел разгадывание судоку в газете.

«Арсенал» и «Црвена Звезда» сыграли вничью – 0:0.

«Канониры» лидируют в группе Н с 10 очками в четырех матчах. «Црвена Звезда» идет второй с 5 баллами.

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