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Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед
Суперкубок Европы - 8 августа 2017
Футбол, Суперкубок Европы. Следите за матчем Реал Мадрид – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 8 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Зинедин Зидан или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Мадрид – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Ааааааааааа! «Реал» и «Манчестер Юнайтед» встречаются (внезапно в Македонии) в матче за Суперкубок УЕФА!