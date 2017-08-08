Реал Мадрид
    -
    21:45
    08.08.17
    Скопье-Арена
    Манчестер Юнайтед
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      Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед
      Суперкубок Европы - 8 августа 2017

      Футбол, Суперкубок Европы. Следите за матчем Реал Мадрид – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 8 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Зинедин Зидан или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Мадрид – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Ааааааааааа! «Реал» и «Манчестер Юнайтед» встречаются (внезапно в Македонии) в матче за Суперкубок УЕФА!

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