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Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед

Суперкубок Европы - 8 августа 2017

Футбол, Суперкубок Европы. Следите за матчем Реал Мадрид – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 8 августа 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Зинедин Зидан или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Реал Мадрид – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

