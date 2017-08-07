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Тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Если «Реал» не рассчитывает на Гарета Бэйла, мы поборемся за него»

Моуринью: «Если «Реал» не рассчитывает на Бэйла, мы поборемся за него»
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 54 мин. назад

Португалец жирно намекнул о намерениях.

Главный тренер «дьяволов» перед матчем за Суперкубок УЕФА рассказал об интересе к форварду «Реала».

«Если Бэйл сыграет в против нас, это станет признаком того, что он нужен «Реалу». Тогда тема будет закрыта. Но если «Реал» не рассчитывает на него, то я буду ждать его и с другой стороны, и «МЮ» поборется за него», – заявил Моуринью Marca.

  • Жозе Моуринью и Гарет Бэйл работали вместе в «Реале».
  • В сезоне-2016/17 валлиец из-за различных повреждений провел за мадридцев 27 матчей, забил 9 мячей и выполнил 5 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает 28-летнего форварда, контракт которого с «Реалом» рассчитан до 2022 года, в 80 млн евро.

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