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Тренер «МЮ» Жозе Моуринью: «Если «Реал» не рассчитывает на Гарета Бэйла, мы поборемся за него»
Португалец жирно намекнул о намерениях.
Главный тренер «дьяволов» перед матчем за Суперкубок УЕФА рассказал об интересе к форварду «Реала».
«Если Бэйл сыграет в против нас, это станет признаком того, что он нужен «Реалу». Тогда тема будет закрыта. Но если «Реал» не рассчитывает на него, то я буду ждать его и с другой стороны, и «МЮ» поборется за него», – заявил Моуринью Marca.
- Жозе Моуринью и Гарет Бэйл работали вместе в «Реале».
- В сезоне-2016/17 валлиец из-за различных повреждений провел за мадридцев 27 матчей, забил 9 мячей и выполнил 5 ассистов.
- Transfermarkt оценивает 28-летнего форварда, контракт которого с «Реалом» рассчитан до 2022 года, в 80 млн евро.
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