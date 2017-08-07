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«Реал» и «МЮ» сыграют за Суперкубок УЕФА в 35-градусную жару
На поле будет очень горячо.
Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы разыграют трофей Суперкубка УЕФА в 35-градусную жару.
Ожидается, что температура в Скопье немного снизится по сравнению с понедельничными 40 градусами, но не упадет ниже отметки в 30 баллов, сообщает The Mirror.
- Матч за Суперкубок УЕФА состоится в столице Македонии 8 августа в 21:45 мск.
- Последний раз команды встречались в июле 2017 года во время Межконтинентального Кубка. Тогда по пенальти победил «МЮ».
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