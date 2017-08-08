«Таких, как он, надо держать в смирительной рубашке». Почему Моуринью – это Дональд Трамп от футбола

У Жозе есть одно качество, о котором не принято говорить в прессе. Он бы легко мог стать президентом США. Ну или успешным политиком в одной из развитых стран – название начинается на «Соединенные», а заканчивается на «Штаты Америки». Кроме дикой харизмы, эпатажа и телегеничности у португальца есть очевидные сходства с самыми большими людьми современного американского истеблишмента. В частности, с самым хайповым президентом Земли – Дональдом Трампом.

Мистер Успех

До того, как возглавить Соединенные Штаты, Трамп реализовался как бизнесмен в строительной сфере – в том числе игорной и гостиничной – Forbes оценивает его состояние в 3 миллиарда долларов; как шоумен – владелец конкурса красоты «Мисс Вселенная», эпизодические роли в 25 популярных американских фильмах/сериалах, продюсер, ведущий реалити-шоу. После чего человек, на поражение которого грузила вся Америка, получился еще и в политике.

«Первое, что надо сделать Жозе – вернуть нам победный дух. Его гигантская личность создана для такого великого клуба, как «Манчестер Юнайтед», – этот пост в фейсбуке Рио Фердинанда случился сразу после подписания контракта. Коротко он мог звучать как предвыборный слоган Трампа: «Make Manchester United great again!»

Заболел манией величия

«Мне говорят: он не действует как президент. Я отвечаю: я более президентский президент, чем любой президент, когда-либо занимавший эту должность. Может быть, за исключением великого Авраама Линкольна», – заявил Трамп на одной из встреч с поклонниками.

Самооценка Дональда часто била зрителей топором по лбу даже через телеэкраны. Сам Дональд, несмотря на худший президентский рейтинг одобрения в истории, за первое время на посту президентасебе высший балл «A+». Советник Барака Обамы Дэвид Плуфф в интервью NBC называл его клиническим психопатом с невероятно завышенной самооценкой.

Жозе Моуринью, наверное, самый самовлюбленный персонаж в мире футбола. Чего стоят такие фразы, как «Даже Иисус не всем нравился, чего уж говорить обо мне» или «Если бы мне нужна была простая жизнь, я бы остался в «Порту»: красивое голубое кресло, постоянное участие в Лиге чемпионов, Бог и сразу после него я».

Моуринью уверен, что люди должны ему приплачивать лишь за факт разговоров о нем, что навряд ли в мире найдется кто-то лучше него и что есть у него такая проблема – он становится лучшим во всем. Особенный, что тут еще говорить.

«Я – легенда «Порту», «Интера» и «Челси», – сообщил Жозе журналистам, намекая на то, что и в «Манчестер Юнайтед» он станет легендой.

Не всем это нравится. В 2012 году легендарный Йохан Кройф выдал: «Моуринью – псих. Таких, как он, надо держать в смирительной рубашке!»

Король громких эпитетов

Макрон – великий президент, Путин – сильный лидер, почти каждая встреча – потрясающая. Трамп в твиттере и перед телекамерами щеголяет восторженными эпитетами буквально обо всем, что происходит с его жизнью.

Самое свежее от Жозе Моуринью: «Галатасараю» легче заполучить меня, чем Феллайни. Если им нужен тренер, у них есть шанс, но Маруан? Забудьте об этом. Он слишком важен для меня». И это о парне, которому в этом сезоне светят дикие проблемы с игровой практикой. В духе Жозе.

Он называл Мхитаряна фантастическим футболистом, даже когда тот сидел на скамейке «МЮ», Златан у него играл великолепно, но не забивал. Жозе чествовал своих в «Челси», «Интере» и «Реале».

Правда, были и обратные ситуации. После одной из неудачных игр «Челси» он буркнул, что игроки его предали. Эпатаж эпитетов Жозе не пострадал.

Хейтер журналистов

Трамп ввел в мир термин Fake News Media. Так он называет издания, наиболее негативно к нему настроенные: BBC News, CNN, NY Times. Некоторых журналистов он даже ненавидит. Самое свежее: президент США в твиттере назвал ведущую MSNBC сумасшедшей с низким IQ, а ее напарника – психопатом. MSNBC и все его обитатели, по версии Трампа, тоже являются частью FNM и мочат его по заказу демократов.

«Не разбираетесь в футболе – не берите микрофон в руки», – это обычная история общения Жозе и спортивного журналиста. Жозе ворчал на медиа еще из «Интера». Еще в Серии А после игры с «Аталантой» Жозе едва ли не пинками выставил представителя прессы из микст-зоны. Медиа в ответ периодически увольняют Моуринью из разных команд. В частности, некоторые британские СМИ внесли неоценимый вклад в отставку Жозе из «Челси» осенью 2015-го.

«Развернута мощная кампания. Мы знаем, как сильно любят «Челси» эксперты Sky. И особенно меня. Эти парни находятся в студии и чувствуют себя отлично. Они не испытывают никакого давления. Они всегда правы», – ерничал Жозе еще до увольнения. Тогда дикое давление в ряде ведущих английских СМИ закончилось для Моуринью плохо.

Осенью 2016-го журналист Sky Sports Питер Холл публично призвал уже «Манчестер Юнайтед» избавиться от Моуринью: «Не стоило давать работу такому отвратительному человеку».

Обвинялся в сексизме

Скандал едва не стоил Трампу президентского кресла. За несколько недель до голосования в сеть всплыла запись неандертальских времен, обвиняющая Дональда в домогательстве. Там он рассказывает другу, как хотел взобраться на какую-то замужнюю даму. Позже журналисты раскопали другие harassment-истории Трампа. Тут всплыл и случай в самолете в 80-х, где, по словам женщины, Трамп лапал ее как осьминог, и история в Палм-Бич в 2003-м, где Дональд посмел ущипнуть 23-летнюю девушку за ягодичную мышцу. После этого в США появилось движение с лозунгом «Women against Trump». В июле этого года президент США влип в скандал из-за пикантного комплимента жене президента Франции Бриджит Макрон про то, что она в хорошей форме.

Моуринью приобрел репутацию сексиста из-за истории с Евой Карнейро. Во время матча со «Суонси» возглавлявший тогда «Челси» Жозе назвал врача дочерью шлюхи. Карнейно отстранили от работы, а затем уволили, несмотря на поддержку Ассоциации футбольных медиков и Объединения врачей АПЛ.

Дело закончилось судебным разбирательством. Ева требовала от Моуринью компенсацию за дискриминацию по половому признаку, сперва отказавшись мирно урегулировать конфликт. Клуб предлагал бывшему врачу полтора миллиона евро. Мировое соглашение все-таки случилось, даже с официальными извинениями от руководства «Челси». Но финансовые и иные условия сделки стороны не разгласили.

Движения «Women Against Mourinho» так и не появилось.

И еще

У Моуринью тонна врагов. Он не сошелся с Криштиану Роналду, назвав его мальчишкой без образования, он публично наезжал на Арсена Венгера и Юргена Клоппа. Самуэль Это’О оскорбил португальца дураком, а Диего Милито утверждал, что Особенный сам наживает хейтеров.

Моуринью – человек, который живет в некой парадигме противостояния. То с соперниками, то с критиками, то с журналистами. С воображаемой элитой. Он все время стремится ей что-то доказать, раз за разом побеждая. И в этом он тоже Трамп.

Сейчас, пожалуй, самый сложный вызов в карьере Жозе. Одновременно – в карьере Трампа. Весь жизненный путь этих людей как раз и состоял из таких вызовов. Возможно, эти сложности для них – и есть жизнь, и значит, неважно, как все закончится. Сам факт принятия вызова – уже победа. Жозе и Дональд завоевали мир, пока мы гадали, получится ли у них снова.

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