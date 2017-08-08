«Реал» – «Манчестер Юнайтед»: перед матчем за Суперкубок Европы

Мотивация у тренеров, игроков и персонала обоих клубов перед первым официальным матчем нового сезона зашкаливает. Все вопят, что готовы вырвать трофей с мясом, но на деле у «МЮ» претензий и желания на Суперкубок УЕФА чуть больше. Позиция мадридцев по отношению к матчу в Скопье понятна, исходя из одной существенной детали: в казалось бы безумно важном матче, вероятно, не сыграет Криштиану Роналду, которому отдых позволил Зинедин Зидан. Португалец натачивает клинки перед двухматчевой бойней против «Барселоны»: первая игра состоится уже через 5 дней после Суперкубка, поэтому португалец должен быть свежим и невредимым. «Реалу» явно интереснее забить до смерти соотечественников, чем возиться с «МЮ», выбивая очередную жестянку.

У «Реала» нет никаких проблем с обоймой: все игроки здоровы и готовы трудиться, но некоторым парням основы Зидан может дать передохнуть из-за аномальных погодных температур в Скопье. За день до матча термометры выстреливали до +40. В день игры обещали на 5 градусов ниже, но от духоты этот факт вряд ли спасет. Куда больше сложностей у Жозе Моуринью: португалец лишился пятерых игроков – все защитники. На поле точно не выйдут Джонс, Байи, Рохо, Шоу и Янг, без которых центр обороны достанется новичку Линделёфу. В помощь к нему, скорее всего, отгрузят Блинда и Смоллинга, а сверху будут опускаться парни из полузащиты, но все равно «МЮ» предстанет против мощной атаки «Реала» не в том формате, который хотели бы видеть фанаты и Особенный.

Кто что сказал

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»: «Мы готовы. Сезон будет сложным, ведь с каждым годом давление только растет. Мы намерены биться за титулы, попробуем добиться целей за счет усердной работы. По сравнению с прошлым сезоном ничего менять не собираемся.

Безусловно, матч за Суперкубок очень важен. Мы хотим победить. Я в Мадриде уже 16 лет, но до этого успел поиграть против «Реала» и за другие команды. У всех соперников огромное желание обыграть эту команду. Она лучшая в мире, ее всегда хочется превзойти» (официальный сайт УЕФА).

Жозе Моуринью, главный тренер «МЮ»: «Я очень рад возможности побороться за Суперкубок против сильнейшего клуба континента. Сыграть против чемпиона Европы – огромная честь. Здесь же речь еще идет о команде с самой богатой историей и наибольшим количеством трофеев. Нам очень важно сыграть в свой футбол и получить удовольствие от этого особенного момента, потому что шанс выиграть Суперкубок получаешь нечасто» (официальный сайт УЕФА).

Серхио Рамос, защитник и капитан «Реала»: «Встречаются две великие команды. Соперник располагает блестящими футболистами. Мы отдадим борьбе все силы, чтобы завоевать трофей и привезти его домой. Выйдем на матч в статусе чемпионов Европы – с нетерпением жду стартового свистка. Нам по силам взять очередной титул» (официальный сайт УЕФА).

Полузащитник «МЮ» Хуан Мата: «Реал» – действующий победитель Лиги чемпионов. Мы выиграли Лигу Европы. Естественно, на «Реал» все настраиваются особым образом и мечтают его победить. У мадридцев отличная команда, они выиграли чемпионат Испании. Понимаем силу соперника, но и у «МЮ» богатые традиции и множество трофеев. В прошлом сезоне нам покорилось два титула. Рано или поздно мы намерены быть там, где в прошлом сезоне был «Реал» – в финале Лиги чемпионов» (Официальный сайт УЕФА).

Цифры говорят

«Реал» сыграет в Суперкубке УЕФА в статусе победителя Лиги чемпионов, «МЮ» – победителя Лиги Европы.

Испанский клуб – действующий обладатель Суперкубка: в 2016 году «Реал» переиграл «Севилью» (3:2).

Мадридцы 5 раз играли в Суперкубке и трижды выиграли титул, манкунианцы проиграли 2 матча из трех (один из них «Зениту» в 2008 году).

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» сыграли между собой 12 матчей: 4 из них остались за «Мадридом», 5 игр завершились вничью.

Последняя встреча состоялась на Международном Кубке чемпионов в июле 2017-го: манки победили по пенальти.

В официальных встречах «МЮ» не обыгрывал соперника с 2003 года, когда в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов англичане победили (4:3), но по сумме двух игр сильнее оказался «Реал».

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в течение шести сезонов защищал цвета «Ман Юнайтед» и выиграл в его составе первый «Золотой мяч», после чего в 2009 году стал игроком мадридского клуба за 94 млн евро.

Жозе Моуринью с 2010 по 2013 год работал в «Реале», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Матч состоится в Скопье (Македония) на «Скопье-Арене».

Люди в черном

Главную встречу на старте европейского сезона отработает итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки. Мужчина обслуживает матчи международного уровня с 2008 года, поэтому его уровень не вызывает вопросов. Судья отработал в 2017 году 14 матчей в Италии и в еврокубках, среди которых полуфинал Лиги Европы «Аякс» – «Лион», а еще встречи Россия – Португалия и Чили – Австралия на Кубке Конфедераций.

На бровках арбитру, который в среднем показывает 4,5 желтые карточки за матч, проассистируют Эленито ди Либераторе и Мауро Тонолини. Давиде Масса и Массимилиано Иррати – дополнительные помощники.

Котировки букмекеров

Победа «Реала»: 2,1

Ничья: 3,6

Победа «Манчестер Юнайтед»: 3,7

Ориентировочные составы

«Реал»

«Манчестер Юнайтед»

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