Ипсвич Таун
Завершено
0
2
-
2
0
18:00
07.01.17
Портман Роуд
Линкольн Сити
Кубок Англии • 3-й раунд
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Ипсвич Таун
  • Линкольн Сити
  • RheadЛонг
    90'
  • Лоуренс
    86'
  • РобинсонMuldoon
    81'
  • Робинсон
    65'
  • Робинсон
    64'
  • 1-ый тайм
  • Ипсвич Таун
  • Линкольн Сити
  • Лоуренс
    12'
  • Робинсон
    7'
Перед матчем

Онлайн
Ипсвич Таун - Линкольн Сити
Кубок Англии - 7 января 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Ипсвич Таун – Линкольн Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Мик Маккарти или Danny Cowley? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Ипсвич Таун – Линкольн Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ипсвич Таун и Линкольн Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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