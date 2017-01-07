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- 2-ой тайм
- RheadЛонг90'
- Лоуренс86'
- РобинсонMuldoon81'
- Робинсон65'
- Робинсон64'
- 1-ый тайм
- Лоуренс12'
- Робинсон7'
Перед матчем
Онлайн
Ипсвич Таун - Линкольн Сити
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Ипсвич Таун – Линкольн Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Мик Маккарти или Danny Cowley? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ипсвич Таун – Линкольн Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ипсвич Таун и Линкольн Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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