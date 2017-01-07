Барроу
    Завершено
    0
    0
    -
    2
    0
    18:00
    07.01.17
    Холкер Стрит
    Рочдейл
    Кубок Англии • 3-й раунд
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Барроу
    • Рочдейл
    • КинКэнаван
      90'
    • РэтбоунАллен
      86'
    • ХендерсонКэннон
      80'
    • BennettHannah
      77'
    • ХьюзHaworth
      71'
    • РоузРайт
      70'
    • Хендерсон
      62'
    • 1-ый тайм
    • Барроу
    • Рочдейл
    • Роуз
      38'
    • Рэтбоун
      32'
    • Хендерсон
      17'
    Перед матчем

    Онлайн
    Барроу - Рочдейл
    Кубок Англии - 7 января 2017

    Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Барроу – Рочдейл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Paul Cox или Кит Хилл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Барроу – Рочдейл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Барроу и Рочдейл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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