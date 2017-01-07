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- 2-ой тайм
- КинКэнаван90'
- РэтбоунАллен86'
- ХендерсонКэннон80'
- BennettHannah77'
- ХьюзHaworth71'
- РоузРайт70'
- Хендерсон62'
- 1-ый тайм
- Роуз38'
- Рэтбоун32'
- Хендерсон17'
Перед матчем
Онлайн
Барроу - Рочдейл
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Барроу – Рочдейл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Paul Cox или Кит Хилл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Барроу – Рочдейл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Барроу и Рочдейл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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