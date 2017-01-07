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- 2-ой тайм
- Рэшфорд79'
- МатаШвайнштайгер78'
- КэррикФосу-Менса78'
- КерморганСэмюэл77'
- Рэшфорд75'
- ЭвансСвифт57'
- Янг54'
- Перерыв
- БлэкеттОбита45'
- 1-ый тайм
- РохоДжонс19'
- Марсьяль15'
- Руни7'
Перед матчем
Онлайн
Манчестер Юнайтед - Рединг
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Рединг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Жозе Моуринью или Яаап Стам? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Юнайтед – Рединг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Манчестер Юнайтед и Рединг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
#гол
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Финальный свисток!
Вот это удар Бееренса! Сильный, плотный, в ближний угол, дальний! Серхио Ромеро поймал его двумя касаниями. Технично.
Рэшфорд выходил из обороны, но потерял мяч и отдал его Муру.
Две минуты накинул Марринер.
Оп, упал кто-то из игроков «Рединга» у чужой штрафной. Стандарт для гостей.
74 396 человека смотрят сейчас на трибунах «Олд Траффорд» на победу «Манчестер Юнайтед».
Келли накрутил защитника на левом фланге и отдал слепую передачу в центр штрафной. Только не было там никого.
О, а у Рэшфорда давно не было дублей. Исправил эту глупость.
Удар по воротам от Феллайни, еще добивание – нет гола!! Очень горячо во вратарской Аль-Хабси сейчас!
Рррррруни! Все еще заряжен на удар – Аль-Хабси справляется с выстрелом Уэйна!
#гол Рэшфорда
#гол Рэшфорда
Сэмюэл вышел там пока вместо Янна Керморгана.
Ой, какой привоз от Аль-Хабси! Оманец подарил мяч Рэшфорду, Маркус вколотил его в сетку! 4:0 в пользу «Манчестер Юнайтед»!
Каррик и Мата уходят, Швайнштайнг и Фосу-Менса вместо них.
Вау, Бастиан Швайнштайгер выйдет на поле сейчас!
Каррик вывел Рэфшорда один на один с вратарем, Маркус казнил «Рединг».
МАРКУС РЭШФОРД, 3:0!!!!!
После углового мяч остался у «Манчестер Юнайтед», Янг на Джонса, и дальше на Ромеро.
Отличный навес, Бееренс опасно срезает мяч в сторону ворот, но он все же пролетает мимо створа.
Рэшфорд укрывает мяч от Ван Ден Берга, защитник хватал Маркуса за майку. Фол.
Уильямс палит из-за штрафной, но не попадает в створ.
Каррик выносит мяч из-под ноги Маклири – угловой для гостей.
Пол знает, о чем говорит.
Керморган хорошо зацепился за мяч в чужой штрафной, пробил по воротам, но подставленная нога Смоллинга не довела этот удар до Ромеро.
Секунд 20 стоял игрок «Рединга» у боковой и не знал, кому вбросить мяч.
Вроде бы с Маклири все в порядке, гости начинают новую атаку.
Маклири рвался к мячу у лицевой линии, но Ромеро грубо встретил его ногами вперед. Лежит сейчас вингер «Рединга» на газоне, держась за колено.
Руни вошел в штрафную по левому краю, застопорился, второй волной мяч полетел с правого фланга, Уэйн взлетает, но не добирается до воздуха!
Ой, а кровь-то течет из головы Каррика, струйка обагрила шею Майкла.
Уильямс сыграл рукой в борьбе с Хуаном Матой.
Классная передача низом на дальнюю штангу от Руни, Ван Ден Берг снимает мяч с ноги Рэшфорда у самых ворот!
А вот и фоточки с матча.
Мата убегает к воротам, получает разрезающую передачу от Руни и бьет в створ, но попадает во вне игры!
Джордж Эванс уступает место на поле Джону Свифту.
Джонс со своим невообразимым лицом жестко врезается в Келли и не слышит свистка арбитра.
Марсьяль бежит по левому краю, не отдал пас на Мату, а прошел в центр и скинул Руни, только не партнеру, а сопернику.
Феллайни идет по центру, отдает на Рэшфорда, забегает под обратный пас в штрафную, Маруан бьет, Уэйн Руни не пробил лежашего голкипера Аль-Хабси! Очень близко к 250-му голу!
Эшли Янг прямой ногой въехал в Обиту и получил за это логичную желтую.
Бум, какой шлепок от Каррика по воротам – Аль-Хабси с трудом справляется с коварным ударом!
Заброс на Руни, капитан прессингует Эванса, защитник «Рединга» выносит от Уэйна мяч в аут.
Грустно в середине поля катается мяч.
Каррик вернулся на поле с какой-то белой жижей на голове в том месте, откуда хлестала кровь еще пару минут назад.
Бастиан Швайнштайгер разминается! Не было бы счастья – а, Швайни?
Столкновение в центре поля, Каррик врезался в воздухе с Керморганом, медики оказывают обоим помощь.
Ух, Рэшфорд догнал мяч на правом краю, отдал в касание на дальнюю штангу, но Руни плохо пробил.
Обита вышел вместо Блэкетта. Яп Стам зачем-то заменил крайнего защитника.
Второй тайм!
Свисток на перерыв – 2:0 в пользу «Манчестер Юнайтед»!
Руни ищет передачей партнера на чужой трети поля, но не находит.
Минуту добавляет арбитр Марринер.
Марсьяль! Выскочил на передачу низом с правого фланга и не попал! Куча шансов для «Юнайтед» сегодня!
Рэшфорд! Рэшфорд! Отдал передачу на Руни в штрафной и сделал это слишком слабо! Ах, какой момент упущен!
Марсьяль сохранил мяч в поле, прошел по левому краю, отдал в центр для дальнего удара Маты – Хуан снова палит мимо ворот!
Янг продрался по правому краю, отдает в центр на Мату – испанец не посылает мяч в сетку!
Марсьяль с мячом на левом фланге, но находится спиной к воротам и отдает пас под себя.
Янг подключается к атаке, продюсирует пас низом на Мату, Хуан попадает в офсайд.
Келли свободно располагался перед штрафной, посылал передачу направо Гантеру, только защитник не побежал за мячом.
Руни скатывает мяч со свободного удара для Маты, Хуан стреляет по воротам, но попадает в стенку и больше ничего опасного не выжимает.
Уэйн снова зарабатывает стандарт у штрафной – посмотрим, чем закончится этот шанс для «Манчестер Юнайтед».
Руни! Руни! Нашел передачей Рэшфорда. британец погнал к воротам, Аль-Хабси вышел и отразил удар Маркуса!
А вот и самый опасный момент для «Рединга» в этом матче.
Ох, какой прострел с левого фланга от гостей, но Хуан Мата возвращается в свою штрафную и отрабатывает в обороне.
Эшли Янг выбрасывает аут, нам показывают ананасовую прическу Маруана Феллайни.
Замолчала игра, в середине поля катают мяч футболисты.
Уэйн Руни проверяет Аль-Хабси на бдительность, но не попадает за шиворот вратарю.
Отличный дальний пас от «Рединга», Келли рвется по правому флангу, простреливает в центр – Серхио Ромеро играет на перехвате.
Какой же момент не реализовал Марсьяль! После него можно было завершать матч!
Марсьяль! Марсьяль! Замыкает передачу на дальней штанге, но не выкрутил стопу для точного завершения!
Марсьяль просто король кубков.
«Рединг» катает мяч на чужой половине поля, Каррик выбивает мяч на угловой.
Маруан Феллайни зарабатывает штрафной на чужой половине поля.
И вынужденная замена – Фил Джонс вместо Рохо.
Оп, какие-то пробелмы у Маркоса Рохо.
Уэйн Руни мчит к мячу на чужой половине после выноса Ромеро, но попадает во вне игры.
#гол Марсьяля
ГООООООООЛ, МАРСЬЯЛЬ!
Марсьяль врывается в штрафную, скидывает налево Рэшфорду, тот выкатывает под удар Мате, но слишком слабо – защита перехватывает.
Преимущество на стороне «МЮ», они живут на чужой половине поля.
Что такое с «Редингом»? Парни из Чемпионшипа совсем плохими выглядят.
#гол Руни
Воу, рекордный гол Руни!
УЭЙН РУНИ ПОДСТАВИЛ НОГУ ПОД ПЕРЕДАЧУ ХУАНА МАТЫ, 1:0!!!!!
Рэшфорд теперь на правом фланге и теряет мяч. Аль Хабси вынесет его со своей половины.
Мата снова забрасывает в штрафную, Рэшфорд принял мяч, но лайнсмен поднял флаг – офсайд.
Ух-хо-ху, Руни классно принял дальний пас в штрафной, обработал его на левом краю и пробил – голкипер «Рединга» вытащил!
Рэшфорд! Выходит в атаку после выноса Ромеро, идет на ворота сам и бьет с линии штрафной – чуть правее штанги ныряет мяч!
Погнали!
Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим футбол!
«Манчестер Юнайтед» встречается с «Редингом» в Кубке Англии.