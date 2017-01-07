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- 2-ой тайм
- Таймон90'
- ДиомандеТаймон89'
- Нотон88'
- Эрнандес78'
- ДоусонМэлоуни70'
- КингслиРанхель67'
- ХенриксенЭрнандес63'
- ДайерРутледж63'
- БастонЛьоренте62'
- 1-ый тайм
- Клукас45'
- Хаддлстоун7'
Перед матчем
Онлайн
Халл Сити - Суонси
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Халл Сити – Суонси Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Марко Силва или Пол Клемент? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Халл Сити – Суонси Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Халл Сити и Суонси Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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