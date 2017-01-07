Халл Сити
Завершено
0
2
-
0
0
18:00
07.01.17
Стадион КC
Суонси Сити
    Кубок Англии • 3-й раунд
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Халл Сити
    • Суонси Сити
    • Таймон
      90'
    • ДиомандеТаймон
      89'
    • Нотон
      88'
    • Эрнандес
      78'
    • ДоусонМэлоуни
      70'
    • КингслиРанхель
      67'
    • ХенриксенЭрнандес
      63'
    • ДайерРутледж
      63'
    • БастонЛьоренте
      62'
    • 1-ый тайм
    • Халл Сити
    • Суонси Сити
    • Клукас
      45'
    • Хаддлстоун
      7'
    Перед матчем

    Онлайн
    Халл Сити - Суонси
    Кубок Англии - 7 января 2017

    Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Халл Сити – Суонси Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Марко Силва или Пол Клемент? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Халл Сити – Суонси Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Халл Сити и Суонси Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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