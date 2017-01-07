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- 2-ой тайм
- Бартон89'
- ЛарссонО'Ши84'
- ГрейБарнс72'
- ГудмундссонХендрик72'
- Дариква69'
- АрфилдКайтли60'
Перед матчем
Онлайн
Сандерленд - Бёрнли
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Сандерленд – Бёрнли на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Пол Брейсуэлл или Шон Дайч? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Сандерленд – Бёрнли? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Сандерленд и Бёрнли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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