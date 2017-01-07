Сандерленд
    Завершено
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    18:00
    07.01.17
    Стэдиум оф Лайт
    Бёрнли
      Кубок Англии • 3-й раунд
      Финальная стадия
      • 2-ой тайм
      • Сандерленд
      • Бёрнли
      • Бартон
        89'
      • ЛарссонО'Ши
        84'
      • ГрейБарнс
        72'
      • ГудмундссонХендрик
        72'
      • Дариква
        69'
      • АрфилдКайтли
        60'
      Перед матчем

      Онлайн
      Сандерленд - Бёрнли
      Кубок Англии - 7 января 2017

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Сандерленд – Бёрнли на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Пол Брейсуэлл или Шон Дайч? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сандерленд – Бёрнли? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сандерленд и Бёрнли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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