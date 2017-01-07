Куинз Парк Рейнджерс
Завершено
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1
-
2
0
18:00
07.01.17
Лофтус Роуд
Блэкберн Роверс
Кубок Англии • 3-й раунд
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Куинз Парк Рейнджерс
  • Блэкберн Роверс
  • ГаллахерБраун
    90'
  • Маршал
    90'
  • ГрэмСтоукс
    87'
  • ЛуонгоКазенс
    82'
  • АкпанНиамбе
    74'
  • Бидуэлл (P)
    61'
  • Фини
    58'
  • ГлэдвинШопидо
    56'
  • 1-ый тайм
  • Куинз Парк Рейнджерс
  • Блэкберн Роверс
  • EzeН''Гбакото
    18'
  • Линч (автогол)
    8'
Перед матчем

Онлайн
Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн Роверс
Кубок Англии - 7 января 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Куинз Парк Рейнджерс – Блэкберн Роверс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Иэн Холлоуэй или Оуэн Койл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Куинз Парк Рейнджерс – Блэкберн Роверс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Куинз Парк Рейнджерс и Блэкберн Роверс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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