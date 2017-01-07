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- 2-ой тайм
- ГаллахерБраун90'
- Маршал90'
- ГрэмСтоукс87'
- ЛуонгоКазенс82'
- АкпанНиамбе74'
- Бидуэлл (P)61'
- Фини58'
- ГлэдвинШопидо56'
- 1-ый тайм
- EzeН''Гбакото18'
- Линч (автогол)8'
Перед матчем
Онлайн
Куинз Парк Рейнджерс - Блэкберн Роверс
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Куинз Парк Рейнджерс – Блэкберн Роверс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Иэн Холлоуэй или Оуэн Койл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Куинз Парк Рейнджерс – Блэкберн Роверс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Куинз Парк Рейнджерс и Блэкберн Роверс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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