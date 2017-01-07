Миллуолл
Завершено
0
3
-
0
0
18:00
07.01.17
Нью Ден
Борнмут
    Кубок Англии • 3-й раунд
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Миллуолл
    • Борнмут
    • Фергюсон
      90'
    • ГрегориБутчер
      84'
    • ОньединмаУоррэл
      75'
    • Уилсон
      75'
    • СмитКук
      74'
    • Сурман
      63'
    • Томпсон
      61'
    • ХайндмэнГослинг
      56'
    • О'БрайенФергюсон
      53'
    • Каммингс
      49'
    • Перерыв
    • Миллуолл
    • Борнмут
    • ЛиУилсон
      45'
    • 1-ый тайм
    • Миллуолл
    • Борнмут
    • Морисон
      26'
    Перед матчем

    Онлайн
    Миллуолл - Борнмут
    Кубок Англии - 7 января 2017

    Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Миллуолл – Борнмут на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Нил Харрис или Эдди Хоу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Миллуолл – Борнмут? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Миллуолл и Борнмут, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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