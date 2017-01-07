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- 2-ой тайм
- Фергюсон90'
- ГрегориБутчер84'
- ОньединмаУоррэл75'
- Уилсон75'
- СмитКук74'
- Сурман63'
- Томпсон61'
- ХайндмэнГослинг56'
- О'БрайенФергюсон53'
- Каммингс49'
- Перерыв
- ЛиУилсон45'
- 1-ый тайм
- Морисон26'
Перед матчем
Онлайн
Миллуолл - Борнмут
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Миллуолл – Борнмут на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Нил Харрис или Эдди Хоу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Миллуолл – Борнмут? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Миллуолл и Борнмут, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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