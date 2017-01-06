Вест Хэм
    -
    22:55
    06.01.17
    Олимпийский стадион
    Манчестер Сити
      Кубок Англии • 3-й раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Вест Хэм - Манчестер Сити
      Кубок Англии - 6 января 2017

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Вест Хэм – Манчестер Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:55 6 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Славен Билич или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Вест Хэм – Манчестер Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Вест Хэм и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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