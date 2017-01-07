Брайтон-энд-Хоув Альбион
Завершено
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2
-
0
0
18:00
07.01.17
Стадион Амекс
Милтон Кинс Донс
    Кубок Англии • 3-й раунд
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Брайтон-энд-Хоув Альбион
    • Милтон Кинс Донс
    • ЧаксБриттэйн
      82'
    • Мейнард
      81'
    • АгардПауэлл
      78'
    • КияльИнс
      77'
    • Уильямс
      74'
    • Хемед
      72'
    • 1-ый тайм
    • Брайтон-энд-Хоув Альбион
    • Милтон Кинс Донс
    • Кияль
      9'
    Перед матчем

    Онлайн
    Брайтон-энд-Хоув Альбион - Милтон Кинс Донс
    Кубок Англии - 7 января 2017

    Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Брайтон-энд-Хоув Альбион – Милтон Кинс Донс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Крис Хатон или Робби Нилсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Брайтон-энд-Хоув Альбион – Милтон Кинс Донс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Брайтон-энд-Хоув Альбион и Милтон Кинс Донс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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