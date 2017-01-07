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- 2-ой тайм
- ЧаксБриттэйн82'
- Мейнард81'
- АгардПауэлл78'
- КияльИнс77'
- Уильямс74'
- Хемед72'
- 1-ый тайм
- Кияль9'
Перед матчем
Онлайн
Брайтон-энд-Хоув Альбион - Милтон Кинс Донс
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Брайтон-энд-Хоув Альбион – Милтон Кинс Донс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Крис Хатон или Робби Нилсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Брайтон-энд-Хоув Альбион – Милтон Кинс Донс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Брайтон-энд-Хоув Альбион и Милтон Кинс Донс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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