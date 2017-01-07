Блэкпул
    Завершено
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    18:00
    07.01.17
    Блумфилд Роуд
    Барнсли
      Кубок Англии • 3-й раунд
      Финальная стадия
      • 2-ой тайм
      • Блэкпул
      • Барнсли
      • БрэдшоуПэйн
        74'
      • ХэммиллКент
        74'
      • ПейнПью
        73'
      • ВасселлМэтт
        68'
      • КалленОсайи-Сэмюэл
        67'
      • Скоуэн
        62'
      Перед матчем

      Онлайн
      Блэкпул - Барнсли
      Кубок Англии - 7 января 2017

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Блэкпул – Барнсли на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Гэри Боуйер или Пол Хекингботтом? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Блэкпул – Барнсли? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Блэкпул и Барнсли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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