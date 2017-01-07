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- 2-ой тайм
- Пауэр90'
- Перейра90'
- Флорес90'
- ГриггФлорес87'
- БендтнерВеллиос81'
- ВильдшутЛе Фондре68'
- ДумитруКарайол62'
- Вильдшут57'
- АссомбалонгаЛика55'
- 1-ый тайм
- Григг45'
- Джейкобс35'
- Макдональд12'
- ПауэллГомес8'
- Хоббс5'
Перед матчем
Онлайн
Уиган Атлетик - Ноттингем Форест
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Уиган Атлетик – Ноттингем Форест на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Уоррен Джойс или Филипп Монтанье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Уиган Атлетик – Ноттингем Форест? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Уиган Атлетик и Ноттингем Форест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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