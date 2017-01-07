Уиган Атлетик
Завершено
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2
-
0
0
18:00
07.01.17
Стадион ДВ
Ноттингем Форест
    Кубок Англии • 3-й раунд
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Уиган Атлетик
    • Ноттингем Форест
    • Пауэр
      90'
    • Перейра
      90'
    • Флорес
      90'
    • ГриггФлорес
      87'
    • БендтнерВеллиос
      81'
    • ВильдшутЛе Фондре
      68'
    • ДумитруКарайол
      62'
    • Вильдшут
      57'
    • АссомбалонгаЛика
      55'
    • 1-ый тайм
    • Уиган Атлетик
    • Ноттингем Форест
    • Григг
      45'
    • Джейкобс
      35'
    • Макдональд
      12'
    • ПауэллГомес
      8'
    • Хоббс
      5'
    Перед матчем

    Онлайн
    Уиган Атлетик - Ноттингем Форест
    Кубок Англии - 7 января 2017

    Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Уиган Атлетик – Ноттингем Форест на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Уоррен Джойс или Филипп Монтанье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Уиган Атлетик – Ноттингем Форест? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Уиган Атлетик и Ноттингем Форест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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