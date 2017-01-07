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- 2-ой тайм
- ФаббриниСтюарт78'
- АйдараРичи69'
- Хэйден67'
- ТиотеХэйден64'
- 1-ый тайм
- СпекторКогли43'
- Юткевич42'
- МитровичГуффран9'
- Мерфи5'
Перед матчем
Онлайн
Бирмингем Сити - Ньюкасл
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Бирмингем Сити – Ньюкасл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Джанфранко Зола или Рафаэль Бенитес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Бирмингем Сити – Ньюкасл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бирмингем Сити и Ньюкасл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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