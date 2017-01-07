Бирмингем Сити
Завершено
0
1
-
1
0
18:00
07.01.17
Сэнт-Эндрюс
Ньюкасл
Кубок Англии • 3-й раунд
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Бирмингем Сити
  • Ньюкасл
  • ФаббриниСтюарт
    78'
  • АйдараРичи
    69'
  • Хэйден
    67'
  • ТиотеХэйден
    64'
  • 1-ый тайм
  • Бирмингем Сити
  • Ньюкасл
  • СпекторКогли
    43'
  • Юткевич
    42'
  • МитровичГуффран
    9'
  • Мерфи
    5'
Перед матчем

Онлайн
Бирмингем Сити - Ньюкасл
Кубок Англии - 7 января 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Бирмингем Сити – Ньюкасл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Джанфранко Зола или Рафаэль Бенитес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Бирмингем Сити – Ньюкасл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бирмингем Сити и Ньюкасл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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