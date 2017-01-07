Вест Бромвич
Завершено
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-
2
0
18:00
07.01.17
Хаутхорнс
Дерби Каунти
Кубок Англии • 3-й раунд
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Вест Бромвич
  • Дерби Каунти
  • Инс
    90'
  • Джонсон
    90'
  • БрайсонВернэм
    88'
  • КамараВыдра
    86'
  • ХэнсонПирс
    81'
  • УльссонШадли
    78'
  • ГэллоуэйРобсон-Кану
    68'
  • Инс
    54'
  • Моррисон
    53'
  • Бент
    51'
  • 1-ый тайм
  • Вест Бромвич
  • Дерби Каунти
  • Филлипс
    35'
Перед матчем

Онлайн
Вест Бромвич - Дерби Каунти
Кубок Англии - 7 января 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Вест Бромвич – Дерби Каунти на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Тони Пулис или Стив Макларен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Вест Бромвич – Дерби Каунти? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Вест Бромвич и Дерби Каунти, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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