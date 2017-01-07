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- 2-ой тайм
- Инс90'
- Джонсон90'
- БрайсонВернэм88'
- КамараВыдра86'
- ХэнсонПирс81'
- УльссонШадли78'
- ГэллоуэйРобсон-Кану68'
- Инс54'
- Моррисон53'
- Бент51'
- 1-ый тайм
- Филлипс35'
Перед матчем
Онлайн
Вест Бромвич - Дерби Каунти
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Вест Бромвич – Дерби Каунти на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Тони Пулис или Стив Макларен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Вест Бромвич – Дерби Каунти? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Вест Бромвич и Дерби Каунти, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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