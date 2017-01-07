Эвертон
Завершено
0
1
-
2
0
18:00
07.01.17
Гудисон Парк
Лестер Сити
Кубок Англии • 3-й раунд
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Эвертон
  • Лестер Сити
  • Капустка
    90'
  • ОлбрайтонКапустка
    84'
  • Фунес Мори
    81'
  • ГрэйФухс
    77'
  • БарклиКоне
    75'
  • Муса
    71'
  • Муса
    66'
  • Лукаку
    63'
  • ВаленсияМиральяс
    62'
  • Перерыв
  • Эвертон
  • Лестер Сити
  • ХолгэйтДеулофеу
    45'
  • 1-ый тайм
  • Эвертон
  • Лестер Сити
  • УльоаМуса
    35'
Перед матчем

Онлайн
Эвертон - Лестер Сити
Кубок Англии - 7 января 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Эвертон – Лестер Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Роналд Куман или Клаудио Раньери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Эвертон – Лестер Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Эвертон и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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