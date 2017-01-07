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- 2-ой тайм
- Капустка90'
- ОлбрайтонКапустка84'
- Фунес Мори81'
- ГрэйФухс77'
- БарклиКоне75'
- Муса71'
- Муса66'
- Лукаку63'
- ВаленсияМиральяс62'
- Перерыв
- ХолгэйтДеулофеу45'
- 1-ый тайм
- УльоаМуса35'
Перед матчем
Онлайн
Эвертон - Лестер Сити
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Эвертон – Лестер Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Роналд Куман или Клаудио Раньери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Эвертон – Лестер Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Эвертон и Лестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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