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Ливерпуль - Плимут Аргил
Кубок Англии - 8 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Плимут Аргил на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 8 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Юрген Клопп или Дерек Адамс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ливерпуль – Плимут Аргил? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ливерпуль и Плимут Аргил, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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