Ливерпуль
    -
    16:30
    08.01.17
    Энфилд
    Плимут Аргил
      Кубок Англии • 3-й раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Ливерпуль - Плимут Аргил
      Кубок Англии - 8 января 2017

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Ливерпуль – Плимут Аргил на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 8 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Юрген Клопп или Дерек Адамс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ливерпуль – Плимут Аргил? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ливерпуль и Плимут Аргил, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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