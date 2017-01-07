Уиком Уондерерс
Завершено
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2
-
1
0
18:00
07.01.17
Адамс Парк
Стаурбридж
Кубок Англии • 3-й раунд
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Уиком Уондерерс
  • Стаурбридж
  • DugganKnight
    88'
  • LaitCanavan
    83'
  • КашкетВестон
    83'
  • Акинфенва
    83'
  • БраунGater
    76'
  • Scarr
    70'
  • Коуэн-ХоллХайес
    65'
  • Джейкобсон
    52'
  • Вуд
    47'
  • 1-ый тайм
  • Уиком Уондерерс
  • Стаурбридж
  • БлумфилдВуд
    38'
  • Коуэн-Холл
    33'
Перед матчем

Онлайн
Уиком Уондерерс - Стаурбридж
Кубок Англии - 7 января 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Уиком Уондерерс – Стаурбридж на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Гарент Эйнсворт или Gary Hackett? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Уиком Уондерерс – Стаурбридж? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Уиком Уондерерс и Стаурбридж, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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