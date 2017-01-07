Уотфорд
Завершено
0
2
-
0
0
18:00
07.01.17
Стадион Викарэйдж Роуд
Бертон Альбион
    Кубок Англии • 3-й раунд
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Уотфорд
    • Бертон Альбион
    • СинклэрStewart
      90'
    • ПалмерМерфи
      81'
    • Брейфорд
      80'
    • Синклэр
      77'
    • ВарниАкинс
      70'
    • Флэнэган
      62'
    • КабулДжа Джедже
      60'
    • 1-ый тайм
    • Уотфорд
    • Бертон Альбион
    • Нэйлор
      45'
    • МиллерУорд
      32'
    • Кабазель
      21'
    • КэткартПрёдль
      16'
    Перед матчем

    Онлайн
    Уотфорд - Бертон Альбион
    Кубок Англии - 7 января 2017

    Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Уотфорд – Бертон Альбион на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Вальтер Мадзарри или Найджел Клаф? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Уотфорд – Бертон Альбион? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Уотфорд и Бертон Альбион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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