Поделиться
- 2-ой тайм
- СинклэрStewart90'
- ПалмерМерфи81'
- Брейфорд80'
- Синклэр77'
- ВарниАкинс70'
- Флэнэган62'
- КабулДжа Джедже60'
- 1-ый тайм
- Нэйлор45'
- МиллерУорд32'
- Кабазель21'
- КэткартПрёдль16'
Перед матчем
Онлайн
Уотфорд - Бертон Альбион
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Уотфорд – Бертон Альбион на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Вальтер Мадзарри или Найджел Клаф? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Уотфорд – Бертон Альбион? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Уотфорд и Бертон Альбион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет