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- 2-ой тайм
- ПересРен-Аделаид90'
- Мэйтленд-НайлсХолдинг90'
- Жиру89'
- Окслейд-ЧемберленУэлбек83'
- ДжонсонХорган81'
- Пирсон75'
- ЮджиллМакьенок75'
- Паулиста70'
- Каннингем65'
- ГэллахерБраун60'
- Рэмзи46'
- 1-ый тайм
- Юджилл44'
- Робинсон7'
Перед матчем
Онлайн
Престон Норт Энд - Арсенал
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Престон Норт Энд – Арсенал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:30 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Саймон Грэйсон или Арсен Венгер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Престон Норт Энд – Арсенал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Престон Норт Энд и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
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Всем спасибо за внимание. Для вас работал Руслан Хрипун. Пока!
ФИНИШ! Ничего не удалось создать хозяевам на последних минутах и лондонцы вышли в четвертый раунд Кубка Англии.
Лукас классно пяткой сделал скидку в пределах штрафной на Жиру и тот с нескольких метров расстрелял вратаря.
ГООООООООООООООООЛ! Лондонцы выходят вперед! 1:2.
Хорган навесил с левого фланга в штрафную, но мяч срезался у него с ноги.
68% времени владеют мячом лондонцы во втором тайме, но острее атакуют хозяева.
Время идет, команды все больше начинают осторожничать и все идет к ничьей.
Давно не игравший из-за травмы Уэльбек вернулся на поле, заменив Окслейда.
Скорости неожиданно ближе к концу матч возрастают. Концовка обещает быть очень горячей.
Еще одна замена у хозяев. Хорган вышел вместо Джонсона.
Макгиди рвался на встречу с Оспиной, но скорость уже не та. Вратарь лондонцев вышел из ворот и был первым на мяче.
Жиру после заброса мяча в штрафную опередил защитников и вратаря, и отправил мяч в сетку. Было бы классно, если бы не офсайд.
Хантингтона поймали в офсайд лондонсие защитники. В последние минуты хозяева атакуют бесшабашно.
Рэмзи зряче набросил мяч в штрафную на Жиру, но того опередили защитники.
Окслейд навесил на ближнюю штангу и Мустафи отклеился от защитника и пробил в ближний угол. Вратарь Максвелл выдал мощнейший сэйв!
У хозяев выделяется когда-то не кисло зажигавший в московском «Спартаке» Макгиди. Взрывает правый фланг курилка.
А теперь желтую схлопотал Гэбриэл, двинув по опорной ноге Робинсону.
ОГО! Жиру подстрелили неподалеку от штрафной «Престона», показалось сначала, что француз просит о замене. Показалось.
В начале второго тайма лондонцы очень лихо прессинговали, но сейчас бензин закончился. Вполне возможно, лондонцы согласны на переигровку на своем поле.
Обоюдоострая идет игра. Любопытно, что комады атакуют циклично – пятиминутками.
О, боже мой! Каннингем в подкате сзади грубо срубил Переса и судья наградил ирландца всего лишь желтой карточкой.
Рэмзи исполнил подачу с углового, Жиру пытался донятуться до мяча, но застрял в толчее из защитников.
Очень плотно хозяева сидят на воротах «Арсенала», от стартового преимущества у команды Венгера не осталось и следа.
Дикие скорости предлагают хозяева ллондонцам. Физика у «Престона» на сумасшедшем уровне.
Публика классно поддерживает своих игроков и те бегут на ворота «Арсенала», не думая, сколько осталось времени до конца.
Хозяева потихоньку выровняли игру, стали чаще выходить в атаку и вот уже Оспина впервые после перерыва пощупал мяч.
Гости атакуют в основном левым флангом, где зажигает Ивоби. Молодой нигериец регулярно обыгрывает один в один Каннингема.
Дикий прессинг гостей на первых минутах после перерыва ставит в тупик игроков «Престона», те даже на чужую половину не бегают.
Команда Венгера неизменно преодолевала порог третьего раунда Кубка Англии в последних 20 сезонах. Это лучшая из действующих серий.
Отличное движение демонстрируют лондонцы на старте второго тайма, не то что до перерыва.
Продолжают атаковать лондонцы и хозяева выбивают мяч куда-попало.
Ивоби на линии штрафной выкатил мяч под удар Рэмзи и валлиец ударом сходу поразил левый от вратаря угол!
ГОООООООООООООООЛ! Лондонцы сразу же сравняли счет!
Продолжаем! Лондонцам нужно что-то срочно предпринимать.
Завершился первый тайм. Остался он за «Престоном», который действительно был хорош. А «Арсенал» не очень. Отдыхаем!
Контролируют мяч гости, но вперед лезть не спешат. В меньшинстве приходится им играть, потому что Габриэла увели в раздевалку раньше времени.
Три минуты добавил к первой половине арбитр.
Юджилл за свои злодеяния желтую получил, хотя мог и красную схлопотать. Локотком-то он очень некрасиво по лицу бразильцу ударил.
Габриэл завелся. Юджилл в верховой борьбе ему по лицу ударил и разбил бровь. Кровь течет на газон. Страсти-мордасти.
Меньше пяти минут остается играть. «Престон» очень приятное впечатление в первом тайме произвел. Быстрые, в меру техничные, бить умеют, борются как львы.
Оспину сбили! Вдвоем игроки «Престона» на него набросились и затоптали у него же во вратарской.
Угловой у ворот Оспины. Работы у кипера «Арсенала» сегодня очень много. В матчах АПЛ столько иной раз не бывает.
Мускулистому мужичку из «Престона» медики оказывают помощь. В бок его ударили – пришлось подлечиться.
Пожарище у ворот «Арсенала»! Мустафи и Габриэл не разобрались, и в итоге спасать ситуацию пришлось Монреалю, который это и сделал.
Жируууууу! Получил проникающую передачу от Окслейда, сделал пару шагов в направлении Максуэлла, но пнул мяч так, будто никто раньше этого не делал. Ужасный удар.
Моме-е-е-е-нт! Жиру, Лукас и Рэмзи имели шанс пробить по воротам с 3-4 метров, но никто этого делать не стал. Странные парни!
Джонсон пробил из-за штрафной с левой ноги, но мяч прошел мимо ворот, да и Оспина все контролировал.
Макгиди слишком поверил в себя, попер на Джаку и тут же расстался с мячом. На такого то парня без шашки, еще бы!
Жиру первый стоящий удар в матче нанес, опередив защитника и ткнув мяч головой – мимо ворот.
Вермийл непростую передачу с фланга выполнил, но Паулиста оказался к этому готов. Выбил бразилец мяч.
«Престон» заработал угловой. После подачи мяч пару секунд метался по штрафной «Арсенала», но Оспина выковырял его из толпы.
Ааааааааааа! Мегамомент у «Престона»! «Арсенал» в защите провалился, Робинсон катил на пустые ворота на Юджилла, но тот не успел замкнуть передачу.
Окслейд попер в центр и отдал неточную передачу на Макгиди. Тот спродисировал атаку, которая не стала голом только благодаря шикарной игре Мустафи, перекрывшего ворота своим телом.
Атакуют гости, но все все нападки на ворота «Престона» не несут никакой опасности. Все спокойно.
Рэмзи очень симпатичную атаку своей команды сломал неточной передачей на Жиру, который слишком резко от защитника оторвался.
Часто во вне игры забираются игроки «Арсенала». Сейчас вот Лукас Перес тоже залез, хотя большой палец партнеру за передачу показал.
Максуэлл с мячом. Окслейд после смещения в центр пробил с левой ноги, но вратаря «Престона» этим не испугал.
Лукас Перес очень неплохо оторвался от соперника у лицевой и навесил в штрафную – там что-то никого не оказалось.
Вратарь «Престона» Максуэлл очень испугался прессинга Жиру и выбил мяч за боковую. «Арсенал» вроде полез в атаку, но все тот же Жиру угодил во вне игры.
Штрафной у ворот «Арсенала». Это Мустафи слишком активно руками размахивал. Подача последовала прямиком во вратарскую, но там Оспина четко сыграл.
Лукас Перес проверил свою волшебную левую ударом из-за штрафной, но левая оказалась не такой уж и волшебной.
Эйден Макгиди этот гол сообразил: накрутил ирландец в центре поля друз игроков «Арсенала» и тут же выдал передачу вразрес. Мяч отскочил к Робинсону, а тот уже отправил его в сетку.
ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! ГОООООООООООООЛ! РОБИНСОООООООООН! 1:0! «ПРЕСТООООООН»!
«Престон» на первых минутах активно прессингует защитников гостей, но канониры стоят стеной и мяч не отдают.
За «Престон», кстати, выступает человек, который знаком со спартаковским духом. Видимо, именно поэтому он так молодо выглядит. Это Эйден Макгиди.
«Престон» ответил своей неплохой атакой. Юджил не стал делиться мячом с партнером и пробил с левой ноги в дальний угол: кто-то из защитников «Арсенала» накрыл.
Оливье Жиру обокрал зазевавшегося защитника, имел шанс организовать приличную контратаку, а вместо этого пробил с разворота с 35 метров. Зачем?
Поехали! Матч 3-го раунда Кубка Англии между «Арсеналом» и «Престоном» начался.
Команды встречаются на стадионе «Дипдэйл», который заполнен по самую крышу. На нем, видимо, очень тепло, иначе где пуховик Арсена Венгера?
Хэй! «Арсенал» отправился в гости к «Престону», с которым разыграет билет в 4-й раунд Кубка Англии. Для вас работает Евгений Коростелев.
Всем привет! Лондонцы играют за выход в 1/16 финала. Не пропустите!