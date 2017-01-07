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- 2-ой тайм
- Догерти80'
- Мартинс Инди79'
- АйорфаДико77'
- ШачириНгой72'
- ЭнобахареЭдвардс71'
- МейсонGibbs-White62'
- Перерыв
- ИмбулаАдам45'
- КркичАллен45'
- 1-ый тайм
- Кошта29'
- Шачири22'
- Кошта7'
Перед матчем
Онлайн
Сток - Вулверхэмптон Уондерерс
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Сток Сити – Вулверхэмптон Уондерерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Марк Хьюз или Пол Ламберт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Сток Сити – Вулверхэмптон Уондерерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Сток Сити и Вулверхэмптон Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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