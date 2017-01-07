Сток Сити
    Завершено
    0
    0
    -
    2
    0
    18:00
    07.01.17
    Стадион Британия
    Вулверхэмптон Уондерерс
    Кубок Англии • 3-й раунд
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Сток Сити
    • Вулверхэмптон Уондерерс
    • Догерти
      80'
    • Мартинс Инди
      79'
    • АйорфаДико
      77'
    • ШачириНгой
      72'
    • ЭнобахареЭдвардс
      71'
    • МейсонGibbs-White
      62'
    • Перерыв
    • Сток Сити
    • Вулверхэмптон Уондерерс
    • ИмбулаАдам
      45'
    • КркичАллен
      45'
    • 1-ый тайм
    • Сток Сити
    • Вулверхэмптон Уондерерс
    • Кошта
      29'
    • Шачири
      22'
    • Кошта
      7'
    Перед матчем

    Онлайн
    Сток - Вулверхэмптон Уондерерс
    Кубок Англии - 7 января 2017

    Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Сток Сити – Вулверхэмптон Уондерерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Марк Хьюз или Пол Ламберт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Сток Сити – Вулверхэмптон Уондерерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Сток Сити и Вулверхэмптон Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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