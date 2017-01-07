Поделиться
- 2-ой тайм
- ТомлинПатерсон80'
- ГлендонНиреннол77'
- ДемпсиЛонг68'
- КоулХантер60'
- Перерыв
- ФилдингО'Доннелл45'
- 1-ый тайм
- СмитПек44'
Перед матчем
Онлайн
Бристоль Сити - Флитвуд Таун
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Бристоль Сити – Флитвуд Таун на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Ли Джонсон или Уве Рёслер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Бристоль Сити – Флитвуд Таун? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Бристоль Сити и Флитвуд Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет