Бристоль Сити
    Завершено
    0
    0
    -
    0
    0
    18:00
    07.01.17
    Эштон Гейт
    Флитвуд Таун
      Кубок Англии • 3-й раунд
      Финальная стадия
      • 2-ой тайм
      • Бристоль Сити
      • Флитвуд Таун
      • ТомлинПатерсон
        80'
      • ГлендонНиреннол
        77'
      • ДемпсиЛонг
        68'
      • КоулХантер
        60'
      • Перерыв
      • Бристоль Сити
      • Флитвуд Таун
      • ФилдингО'Доннелл
        45'
      • 1-ый тайм
      • Бристоль Сити
      • Флитвуд Таун
      • СмитПек
        44'
      Перед матчем

      Онлайн
      Бристоль Сити - Флитвуд Таун
      Кубок Англии - 7 января 2017

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Бристоль Сити – Флитвуд Таун на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Ли Джонсон или Уве Рёслер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бристоль Сити – Флитвуд Таун? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бристоль Сити и Флитвуд Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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