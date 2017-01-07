Хаддерсфилд Таун
Завершено
0
4
-
0
0
18:00
07.01.17
Галфарм
Порт-Вейл
    Кубок Англии • 3-й раунд
    Финальная стадия
    • 2-ой тайм
    • Хаддерсфилд Таун
    • Порт-Вейл
    • Пэйн
      84'
    • Банн
      80'
    • ТомасФоррестер
      75'
    • Палмер
      73'
    • БраунСмит
      71'
    • БиллингМуй
      67'
    • ОлнуикSantos
      59'
    • ЛоллиБанн
      57'
    • 1-ый тайм
    • Хаддерсфилд Таун
    • Порт-Вейл
    • СтритиHart
      39'
    • Пэйн
      28'
    Перед матчем

    Онлайн
    Хаддерсфилд Таун - Порт-Вейл
    Кубок Англии - 7 января 2017

    Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Хаддерсфилд Таун – Порт-Вейл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


    Вы уже проголосовали за победителя в матче Хаддерсфилд Таун – Порт-Вейл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Хаддерсфилд Таун и Порт-Вейл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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