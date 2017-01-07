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- 2-ой тайм
- Пэйн84'
- Банн80'
- ТомасФоррестер75'
- Палмер73'
- БраунСмит71'
- БиллингМуй67'
- ОлнуикSantos59'
- ЛоллиБанн57'
- 1-ый тайм
- СтритиHart39'
- Пэйн28'
Перед матчем
Онлайн
Хаддерсфилд Таун - Порт-Вейл
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Хаддерсфилд Таун – Порт-Вейл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Хаддерсфилд Таун – Порт-Вейл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Хаддерсфилд Таун и Порт-Вейл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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