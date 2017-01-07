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Хаддерсфилд Таун - Порт-Вейл

Кубок Англии - 7 января 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Хаддерсфилд Таун – Порт-Вейл на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.





Вы уже проголосовали за победителя в матче Хаддерсфилд Таун – Порт-Вейл? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Хаддерсфилд Таун и Порт-Вейл, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

