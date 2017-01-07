Брентфорд
Завершено
0
5
-
1
0
18:00
07.01.17
Гриффин-Парк
Истли
Кубок Англии • 3-й раунд
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Брентфорд
  • Истли
  • ДинMepham
    80'
  • БёрдМандрон
    62'
  • ЙеннарисХота
    61'
  • ConstableWilson
    55'
  • Перерыв
  • Брентфорд
  • Истли
  • КоленКларк
    45'
  • 1-ый тайм
  • Брентфорд
  • Истли
  • Сойерс
    45'
  • Reason
    43'
  • Филд
    38'
  • Макикрен
    31'
  • Obileye
    29'
  • Вибе
    23'
  • Филд
    17'
  • Барбе (P)
    9'
  • ХойтReason
    9'
  • Стэк
    6'
Перед матчем

Онлайн
Брентфорд - Истли
Кубок Англии - 7 января 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Брентфорд – Истли на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Дин Смит или Мартин Аллен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Брентфорд – Истли? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Брентфорд и Истли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0