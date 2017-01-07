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- 2-ой тайм
- ДинMepham80'
- БёрдМандрон62'
- ЙеннарисХота61'
- ConstableWilson55'
- Перерыв
- КоленКларк45'
- 1-ый тайм
- Сойерс45'
- Reason43'
- Филд38'
- Макикрен31'
- Obileye29'
- Вибе23'
- Филд17'
- Барбе (P)9'
- ХойтReason9'
- Стэк6'
Перед матчем
Онлайн
Брентфорд - Истли
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Брентфорд – Истли на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Дин Смит или Мартин Аллен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Брентфорд – Истли? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Брентфорд и Истли, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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