Болтон Уондерерс
    Завершено
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    18:00
    07.01.17
    Рибок Стадиум
    Кристал Пэлас
      Кубок Англии • 3-й раунд
      Финальная стадия
      • 2-ой тайм
      • Болтон Уондерерс
      • Кристал Пэлас
      • ГенриТейлор
        86'
      • КэмпбеллКайкай
        80'
      • МадинПроктор
        80'
      • КлафКлейтон
        79'
      • ЛедлиТаунсенд
        66'
      • Спиринг
        60'
      • Биверс
        52'
      • Перерыв
      • Болтон Уондерерс
      • Кристал Пэлас
      • РемиКабай
        45'
      Перед матчем

      Онлайн
      Болтон Уондерерс - Кристал Пэлас
      Кубок Англии - 7 января 2017

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Болтон Уондерерс – Кристал Пэлас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Фил Паркинсон или Сэм Эллардайс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Болтон Уондерерс – Кристал Пэлас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Болтон Уондерерс и Кристал Пэлас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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