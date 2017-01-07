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- 2-ой тайм
- Нейсмит90'
- ПритчардЛафферти79'
- SimsРедмонд78'
- КлозеБеннет69'
- МерфиМёрфи69'
- Йосида67'
- РидРомеу63'
- ЛонгРодригес63'
- Тетти58'
- Уиттакер (P)52'
- Sims50'
- 1-ый тайм
- ван Дейк38'
Перед матчем
Онлайн
Норвич - Саутгемптон
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Норвич – Саутгемптон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Алекс Нил или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Норвич – Саутгемптон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Норвич и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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