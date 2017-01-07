Норвич
Завершено
0
2
-
2
0
18:00
07.01.17
Карроу Роад
Саутгемптон
Кубок Англии • 3-й раунд
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Норвич
  • Саутгемптон
  • Нейсмит
    90'
  • ПритчардЛафферти
    79'
  • SimsРедмонд
    78'
  • КлозеБеннет
    69'
  • МерфиМёрфи
    69'
  • Йосида
    67'
  • РидРомеу
    63'
  • ЛонгРодригес
    63'
  • Тетти
    58'
  • Уиттакер (P)
    52'
  • Sims
    50'
  • 1-ый тайм
  • Норвич
  • Саутгемптон
  • ван Дейк
    38'
Перед матчем

Онлайн
Норвич - Саутгемптон
Кубок Англии - 7 января 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Норвич – Саутгемптон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Алекс Нил или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Норвич – Саутгемптон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Норвич и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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