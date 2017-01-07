Саттон Юнайтед
    Завершено
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    18:00
    07.01.17
    Gander Green Lane
    АФК Уимблдон
      Кубок Англии • 3-й раунд
      Финальная стадия
      • 2-ой тайм
      • Саттон Юнайтед
      • АФК Уимблдон
      • РивзФрэнком
        90'
      • BiamouМонакана
        90'
      • DownerХадсон Одуа
        82'
      • Бейли
        75'
      • TubbsФитчетт
        72'
      • Робинсон
        63'
      • Collins
        60'
      • Biamou
        46'
      • 1-ый тайм
      • Саттон Юнайтед
      • АФК Уимблдон
      • Downer
        24'
      • Ривз
        21'
      Перед матчем

      Онлайн
      Саттон Юнайтед - АФК Уимблдон
      Кубок Англии - 7 января 2017

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Саттон Юнайтед – АФК Уимблдон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Paul Doswell или Нил Ардли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Саттон Юнайтед – АФК Уимблдон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Саттон Юнайтед и АФК Уимблдон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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