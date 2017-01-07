Аккрингтон Стэнли
Завершено
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2
-
1
1
18:00
07.01.17
Интерлинк Экспресс
Лутон Таун
Кубок Англии • 3-й раунд
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Аккрингтон Стэнли
  • Лутон Таун
  • Ри
    90'
  • О'СалливанКларк
    72'
  • EdwardsБоко
    68'
  • СмитРаддок
    57'
  • Беклс
    57'
  • Ри
    56'
  • Грэй
    54'
  • ЛиМарриотт
    52'
  • 1-ый тайм
  • Аккрингтон Стэнли
  • Лутон Таун
  • Макконвилл
    45'
  • КатбертО'Доннелл
    41'
  • Смит
    30'
Перед матчем

Онлайн
Аккрингтон Стэнли - Лутон Таун
Кубок Англии - 7 января 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Аккрингтон Стэнли – Лутон Таун на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Джон Коулман или Натан Джонс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Аккрингтон Стэнли – Лутон Таун? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Аккрингтон Стэнли и Лутон Таун, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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