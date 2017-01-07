Ротерхэм Юнайтед
Завершено
0
2
-
3
0
18:00
07.01.17
New York Stadium
Оксфорд Юнайтед
Кубок Англии • 3-й раунд
Финальная стадия
  • 2-ой тайм
  • Ротерхэм Юнайтед
  • Оксфорд Юнайтед
  • Адейеми
    90'
  • Хеммингс
    88'
  • МагвайрРотуэлл
    81'
  • ТейлорХеммингс
    81'
  • Эдвардс
    80'
  • ХоллСеркомбе
    74'
  • БлэкстокЙейтс
    53'
  • Уорд
    51'
  • 1-ый тайм
  • Ротерхэм Юнайтед
  • Оксфорд Юнайтед
  • Тейлор
    41'
  • Фишер
    37'
  • Броудфут
    35'
Перед матчем

Онлайн
Ротерхэм Юнайтед - Оксфорд Юнайтед
Кубок Англии - 7 января 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Ротерхэм Юнайтед – Оксфорд Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Пол Уорн или Майкл Эплтон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Ротерхэм Юнайтед – Оксфорд Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ротерхэм Юнайтед и Оксфорд Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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