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- 2-ой тайм
- Адейеми90'
- Хеммингс88'
- МагвайрРотуэлл81'
- ТейлорХеммингс81'
- Эдвардс80'
- ХоллСеркомбе74'
- БлэкстокЙейтс53'
- Уорд51'
- 1-ый тайм
- Тейлор41'
- Фишер37'
- Броудфут35'
Перед матчем
Онлайн
Ротерхэм Юнайтед - Оксфорд Юнайтед
Кубок Англии - 7 января 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Ротерхэм Юнайтед – Оксфорд Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 7 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Пол Уорн или Майкл Эплтон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ротерхэм Юнайтед – Оксфорд Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ротерхэм Юнайтед и Оксфорд Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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