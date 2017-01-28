Тоттенхэм
    -
    18:00
    28.01.17
    Уайт Харт Лейн
    Уиком Уондерерс
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Тоттенхэм - Уиком Уондерерс
      Кубок Англии - 28 января 2017

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Тоттенхэм – Уиком Уондерерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 28 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Маурисио Почеттино или Гарент Эйнсворт? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Тоттенхэм – Уиком Уондерерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Тоттенхэм и Уиком Уондерерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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