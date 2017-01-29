Манчестер Юнайтед
    -
    19:00
    29.01.17
    Олд Траффорд
    Уиган Атлетик
      Кубок Англии • 4-й раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Юнайтед - Уиган Атлетик
      Кубок Англии - 29 января 2017

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Уиган Атлетик на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 29 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Жозе Моуринью или Уоррен Джойс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Юнайтед – Уиган Атлетик? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Манчестер Юнайтед и Уиган Атлетик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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