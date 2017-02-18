Онлайн

Мидлсбро - Оксфорд Юнайтед

Кубок Англии - 18 февраля 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Мидлсбро – Оксфорд Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 18 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Айтор Каранка или Майкл Эплтон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Мидлсбро – Оксфорд Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Мидлсбро и Оксфорд Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

