Онлайн

Блэкберн Роверс - Манчестер Юнайтед

Кубок Англии - 19 февраля 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Блэкберн Роверс – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:15 19 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Оуэн Койл или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Блэкберн Роверс – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Блэкберн Роверс и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

