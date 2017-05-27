Арсенал
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    19:30
    27.05.17
    Новый Уэмбли
    Челси
      Кубок Англии • Финал
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Арсенал - Челси
      Кубок Англии - 27 мая 2017

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Арсенал – Челси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Арсен Венгер или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Арсенал – Челси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Арсенал и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Артем Мазилкин
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      Последний матч английского сезона, который либо осчастливит Конте еще больше, либо удручит Венгера еще сильнее. Драма будет, а сценарий читай на Eurosport.ru.

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