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Арсенал - Челси
Кубок Англии - 27 мая 2017
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Арсенал – Челси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 27 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Арсен Венгер или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Арсенал – Челси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Арсенал и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Последний матч английского сезона, который либо осчастливит Конте еще больше, либо удручит Венгера еще сильнее. Драма будет, а сценарий читай на Eurosport.ru.