Ньюпорт Каунти
    Завершено
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    22:45
    21.12.16
    Rodney Parade
    Плимут Аргил
    Кубок Англии • Второй раунд
    Финальная стадия
    • Компенс. время 2-го тайма
    • Ньюпорт Каунти
    • Плимут Аргил
    • ЛабадиМейте
      116'
    • Кейри (P)
      113'
    • 2-ой тайм
    • Ньюпорт Каунти
    • Плимут Аргил
    • Брэдли
      89'
    • Джоунс
      72'
    • ДжервисГудвилл
      69'
    • ТаннерГарита
      69'
    • WoodГрин
      67'
    • ДжексонO'Hanlon
      67'
    Перед матчем

    Онлайн
    Ньюпорт Каунти - Плимут Аргил
    Кубок Англии - 21 декабря 2016

    Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Ньюпорт Каунти – Плимут Аргил на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Graham Westley или Дерек Адамс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Ньюпорт Каунти – Плимут Аргил? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Ньюпорт Каунти и Плимут Аргил, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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