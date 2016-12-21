Онлайн

Ньюпорт Каунти - Плимут Аргил

Кубок Англии - 21 декабря 2016

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Ньюпорт Каунти – Плимут Аргил на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Graham Westley или Дерек Адамс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ньюпорт Каунти – Плимут Аргил? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ньюпорт Каунти и Плимут Аргил, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

