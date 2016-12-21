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- Компенс. время 2-го тайма
- ЛабадиМейте116'
- Кейри (P)113'
- 2-ой тайм
- Брэдли89'
- Джоунс72'
- ДжервисГудвилл69'
- ТаннерГарита69'
- WoodГрин67'
- ДжексонO'Hanlon67'
Перед матчем
Онлайн
Ньюпорт Каунти - Плимут Аргил
Кубок Англии - 21 декабря 2016
Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Ньюпорт Каунти – Плимут Аргил на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 21 декабря 2016, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Graham Westley или Дерек Адамс? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ньюпорт Каунти – Плимут Аргил? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ньюпорт Каунти и Плимут Аргил, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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