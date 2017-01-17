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Бёрнли - Сандерленд

Кубок Англии - 17 января 2017

Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Бёрнли – Сандерленд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 17 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Шон Дайч или Пол Брейсуэлл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Бёрнли – Сандерленд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Бёрнли и Сандерленд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

