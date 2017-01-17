Флитвуд Таун
    -
    22:45
    17.01.17
    Стадион Хайбери
    Бристоль Сити
      Кубок Англии • 3-й раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Флитвуд Таун - Бристоль Сити
      Кубок Англии - 17 января 2017

      Футбол, Кубок Англии. Следите за матчем Флитвуд Таун – Бристоль Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 17 января 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Уве Рёслер или Ли Джонсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Флитвуд Таун – Бристоль Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Флитвуд Таун и Бристоль Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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